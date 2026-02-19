Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп продлил действие санкций против России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/sanktsii-867651315.html
Трамп продлил действие санкций против России
Трамп продлил действие санкций против России - 19.02.2026, ПРАЙМ
Трамп продлил действие санкций против России
Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа,... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T20:50+0300
2026-02-19T20:51+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа, опубликованного в Федеральном реестре США, который будет официально обнародован в пятницу. "Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине – ред.)", - говорится в тексте указа. И указа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. В документе подчёркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
https://1prime.ru/20260217/es-867588189.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
20:50 19.02.2026 (обновлено: 20:51 19.02.2026)
 
Трамп продлил действие санкций против России

Трамп продлил еще на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа, опубликованного в Федеральном реестре США, который будет официально обнародован в пятницу.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине – ред.)", - говорится в тексте указа.
И указа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. В документе подчёркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России
17 февраля, 23:27
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала