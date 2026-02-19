https://1prime.ru/20260219/sanktsii-867651315.html
Трамп продлил действие санкций против России
Трамп продлил действие санкций против России
экономика
мировая экономика
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа, опубликованного в Федеральном реестре США, который будет официально обнародован в пятницу. "Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине – ред.)", - говорится в тексте указа. И указа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. В документе подчёркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
