"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. "Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций каждый месяц, рассказал директор дивизиона "Биометрия" банка Олег Евсеев. "У нас сейчас больше 14 миллионов биометрических транзакций в месяц, около 200 миллионов транзакций за 2025 год", - сказал он на полях форума Банка России "Кибербезопасность в финансах". Также Евсеев подчеркнул, что около 3% потока по биометрии - это попытки взлома. "Но ноль попыток из них успешны. В части физического канала вопрос решен, так как при попытке подмены наши устройства легко ее распознают", - пояснил он. При этом, по словам Евсеева, веб-канал остается более рискованным, и до появления тиражируемых решений по защите банк ограничивает использование биометрии в онлайне.
