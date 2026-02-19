Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/sber-867641534.html
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц - 19.02.2026, ПРАЙМ
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций каждый месяц, рассказал директор дивизиона "Биометрия" банка Олег Евсеев. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:18+0300
2026-02-19T15:18+0300
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. "Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций каждый месяц, рассказал директор дивизиона "Биометрия" банка Олег Евсеев. "У нас сейчас больше 14 миллионов биометрических транзакций в месяц, около 200 миллионов транзакций за 2025 год", - сказал он на полях форума Банка России "Кибербезопасность в финансах". Также Евсеев подчеркнул, что около 3% потока по биометрии - это попытки взлома. "Но ноль попыток из них успешны. В части физического канала вопрос решен, так как при попытке подмены наши устройства легко ее распознают", - пояснил он. При этом, по словам Евсеева, веб-канал остается более рискованным, и до появления тиражируемых решений по защите банк ограничивает использование биометрии в онлайне.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
15:18 19.02.2026
 
"Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций в месяц

"Сбер" ежемесячно обрабатывает более 14 млн биометрических транзакций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. "Сбер" обрабатывает более 14 миллионов биометрических транзакций каждый месяц, рассказал директор дивизиона "Биометрия" банка Олег Евсеев.
"У нас сейчас больше 14 миллионов биометрических транзакций в месяц, около 200 миллионов транзакций за 2025 год", - сказал он на полях форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".
Также Евсеев подчеркнул, что около 3% потока по биометрии - это попытки взлома. "Но ноль попыток из них успешны. В части физического канала вопрос решен, так как при попытке подмены наши устройства легко ее распознают", - пояснил он.
При этом, по словам Евсеева, веб-канал остается более рискованным, и до появления тиражируемых решений по защите банк ограничивает использование биометрии в онлайне.
 
ФинансыБанкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала