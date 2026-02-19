Нацстандарт отделки в новостройках вступит в силу 1 марта

https://1prime.ru/20260219/sila-867627282.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вступающий в силу с 1 марта в России нацстандарт отделки в новостройках допускает не более трех неровностей оштукатуренной поверхности на площади 4 квадратных метра, следует из текста стандарта, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Росстандарт 30 января утвердил ГОСТ Р 72509-2026 "Отделочные работы. Требования к результатам работ", который вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках. Он охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля. Документ, который должен стать основой для оценки качества отделки в новостройках и вступает в силу с 1 марта, пока официально не опубликован. Стандарт вводит систему восьми классов отделки, шесть из которых применяются для жилых помещений. "Для каждого класса установлены предельные значения предельных отклонений от плоскостности, прямолинейности, вертикальности, горизонтальности, соответствия отделочных работ требованиям к результатам работ при визуальном осмотре", - говорится в документе. Например, для штукатурных работ новым стандартом устанавливаются такие контролируемые параметры, как: отклонение от вертикали, неровности поверхностей плавного очертания и отклонение откосов от вертикали и горизонтали. Для облицовочных работ это отклонение от вертикали, несовпадения профиля на стыках архитектурно-строительных деталей и швов, неровности плоскости облицовки, разница в ширине швов, отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали. К результатам малярных работ применимы следующие параметры: отличия по цвету, полосы, пятна, подтеки, брызги, исправления, выделяющиеся на общем фоне, трещины и видимые утолщения. Окрашенные поверхности оцениваются визуально, без увеличительных и оптических приборов, при естественном или искусственном свете с расстояния 2 метра и более. Для определения качества отделки потолков принимаются во внимание отклонение от горизонтали, максимальные значения уступов между элементами отделки, провисание потолка. Для отделки полов: отклонения поверхности элемента пола от плоскости, его отклонение от горизонтали или от заданного угла, отклонения по толщине подстилающих и выравнивающих слоев. Для первого класса штукатурных работ по утвержденному ГОСТу допускается не более двух неровностей поверхности на площади 4 квадратных метра глубиной до 1 миллиметра, для седьмого и восьмого класса - не более трех штук глубиной до 6 миллиметров. При первом-четвертом классе малярных работ отличия по цвету должны быть в пределах одного тона, при пятом – допускаются в пределах двух тонов, при шестом-восьмом – в пределах трех тонов. При первом-пятом классе обойных работ не допускаются дефекты и расхождение обойных стыков, при шестом-восьмом классе дефекты допускаются на площади не более 0,075-0,1% от общей площади поверхности, оклеенной обоями в помещении, и расхождение стыков не более 1 миллиметра для обоев под покраску, указывается в документе. В конце января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства спросил у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, как он относится к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки. Хуснуллин ответил, что эту поддерживает эту инициативу, и пообещал, что до конца первого квартала будут разработаны ГОСТы по отделке.

