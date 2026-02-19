Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку - 19.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку
Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку - 19.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) право на получение ипотечных кредитов по... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T05:03+0300
2026-02-19T05:03+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) право на получение ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 6% годовых, с возможностью ее понижения в зависимости от числа детей, включая снижение до 0%. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным закрепить право участников НИС на получение ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 6% годовых, с возможностью ее понижения в зависимости от числа детей, включая снижение до 0%", - сказано в документе. В обращении отмечается, что текущие ставки по военной ипотеке начинаются от 18,42% и могут достигать 20,2% годовых. При этом максимальная сумма кредита, которую предлагают банки-партнеры, ограничена 2,2 миллиона рублей. Политик подчеркивает, что такие условия существенно снижают доступность жилья для военнослужащих. "ЛДПР предлагает увеличить размер ежемесячных отчислений накопительных взносов по НИС до 60 тысяч рублей и установить механизм их прогрессирующего увеличения с учетом количества детей у военнослужащего", - говорится в письме. Парламентарий рассказал РИА Новости, что сейчас обеспечение жильем российских военнослужащих происходит по накопительно-ипотечной системе, основная часть таких накоплений - федеральные бюджетные взносы. "В 2026 году сумма накопительного взноса - чуть более 410 тысяч рублей, а размер ежемесячного платежа, который может быть направлен на погашение ипотеки, не дотягивает даже до 35 тысяч рублей. Если реально взглянуть на вещи, с учетом роста цен на жилье, то станет понятно - лишь единицы военнослужащих могут себе позволить ипотеку даже по этой программе. Эти люди находятся на самом переднем крае, рискуя собой, выполняют воинский долг, но остаются без должной поддержки. Не могут обеспечить достойные жилищные условия для своих семей. Это недопустимо, главная задача государства - по максимуму оказать нашим доблестным бойцам всю необходимую помощь, защитить тех, кто самоотверженно защищает Родину", - заключил он. Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы (НИС). Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. Вторая часть - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
финансы, россия, банки, лдпр
Финансы, РОССИЯ, Банки, ЛДПР
05:03 19.02.2026
 
Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку

Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими право на льготную ипотеку

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить за военнослужащими-участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) право на получение ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 6% годовых, с возможностью ее понижения в зависимости от числа детей, включая снижение до 0%.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным закрепить право участников НИС на получение ипотечных кредитов по льготной процентной ставке, не превышающей 6% годовых, с возможностью ее понижения в зависимости от числа детей, включая снижение до 0%", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что текущие ставки по военной ипотеке начинаются от 18,42% и могут достигать 20,2% годовых. При этом максимальная сумма кредита, которую предлагают банки-партнеры, ограничена 2,2 миллиона рублей. Политик подчеркивает, что такие условия существенно снижают доступность жилья для военнослужащих.
"ЛДПР предлагает увеличить размер ежемесячных отчислений накопительных взносов по НИС до 60 тысяч рублей и установить механизм их прогрессирующего увеличения с учетом количества детей у военнослужащего", - говорится в письме.
Парламентарий рассказал РИА Новости, что сейчас обеспечение жильем российских военнослужащих происходит по накопительно-ипотечной системе, основная часть таких накоплений - федеральные бюджетные взносы.
"В 2026 году сумма накопительного взноса - чуть более 410 тысяч рублей, а размер ежемесячного платежа, который может быть направлен на погашение ипотеки, не дотягивает даже до 35 тысяч рублей. Если реально взглянуть на вещи, с учетом роста цен на жилье, то станет понятно - лишь единицы военнослужащих могут себе позволить ипотеку даже по этой программе. Эти люди находятся на самом переднем крае, рискуя собой, выполняют воинский долг, но остаются без должной поддержки. Не могут обеспечить достойные жилищные условия для своих семей. Это недопустимо, главная задача государства - по максимуму оказать нашим доблестным бойцам всю необходимую помощь, защитить тех, кто самоотверженно защищает Родину", - заключил он.
Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы (НИС). Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. Вторая часть - это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
 
