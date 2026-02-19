https://1prime.ru/20260219/snegopad-867653569.html
На московских дорогах организовали дежурство тягачей для помощи водителям
2026-02-19T22:32+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях сильного снегопада организовали на столичных дорогах дежурство тягачей для помощи водителям, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня в столице сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. Это приводит к метели и возникновению заносов на дорогах, что создает трудности для водителей. В связи с этим принято решение на МКАД и в ТиНАО обеспечить расстановку тягачей и тяжелых автокранов для дежурства на спусках и подъемах, оказания содействия в ликвидации возможных аварийных ситуаций", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что в условиях снегопада осуществляется мониторинг состояния улично-дорожной сети. Так, по мере выпадения осадков проводятся сплошные механизированные прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. "Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам и объектам транспорта и социальной сферы. В мероприятиях по уборке задействовано необходимое количество специализированной техники и сотрудников коммунальных служб, столичных инженерных и строительных компаний. Для них организованы пункты обогрева и полевые кухни", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей с пониманием относиться к неудобствам, которые связанны с работой по очистке столицы от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники.
москва
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях сильного снегопада организовали на столичных дорогах дежурство тягачей для помощи водителям, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в столице сохраняются очень сложные погодные условия - идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. Это приводит к метели и возникновению заносов на дорогах, что создает трудности для водителей. В связи с этим принято решение на МКАД и в ТиНАО обеспечить расстановку тягачей и тяжелых автокранов для дежурства на спусках и подъемах, оказания содействия в ликвидации возможных аварийных ситуаций", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в условиях снегопада осуществляется мониторинг состояния улично-дорожной сети. Так, по мере выпадения осадков проводятся сплошные механизированные прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.
"Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам и объектам транспорта и социальной сферы. В мероприятиях по уборке задействовано необходимое количество специализированной техники и сотрудников коммунальных служб, столичных инженерных и строительных компаний. Для них организованы пункты обогрева и полевые кухни", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей с пониманием относиться к неудобствам, которые связанны с работой по очистке столицы от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники.
