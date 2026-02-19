Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/sotrudnichestvo-867647313.html
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере искусственного интеллекта (ИИ – ред.), заявил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев в рамках... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:09+0300
2026-02-19T18:24+0300
экономика
технологии
россия
индия
рф
руссофт
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере искусственного интеллекта (ИИ – ред.), заявил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев в рамках круглого стола на саммите India AI Impact Summit. Соболев отметил, что индустрия ИИ сталкивается с серьезными глобальными проблемами, такими как огромное энергопотребление и воздействие на окружающую среду при обучении и запуске моделей, этические вопросы, риски для конфиденциальности и злоупотребления, геополитическое неравенство, а также глубокое влияние на рынки труда, требующее масштабной переквалификации миллионов работников. "В этом контексте сотрудничество между Россией и Индией имеет критически важное значение. Наш меморандум о сотрудничестве в области стандартизации ИИ, подписанный в 2023 году, заложил прочную основу для совместных рамок в рамках БРИКС. Мы готовы углубить это партнерство: посредством совместной разработки моделей, обмена опытом в области исследований, трансфера технологий и масштабирования решений. Вместе мы можем уменьшить зависимость, обеспечить прозрачную и этичную сертификацию и построить масштабируемое доверие к системам ИИ – и все это, одновременно продвигая технологический суверенитет и взаимную выгоду", - отметил торговый представитель России. Соболев добавил, что Россия активно развивает национальную экосистему ИИ, уделяя особое внимание суверенным технологиям. "Согласно последним прогнозам, внедрение ИИ может приносить российской экономике примерно от 100 до 170 миллиардов долларов в год к 2030 году, в основном за счет генеративного ИИ и его глубокой интеграции в бизнес-процессы", - сказал он. Прошедший в рамках саммита India AI Impact Summit круглый стол ассоциации "РУССОФТ" "Технологическое лидерство: партнерство для суверенного ИИ" собрал российских и индийских бизнесменов и лидеров отрасли, которые, в частности, обсудили совместную разработку и масштабирование ИИ-решений с прозрачным распределением прав и выгод, платформенные партнёрства и трансфер технологий, а также расширение доступа университетов и малых и средних предприятий к ресурсам и финансированию, включая структурированный трек кооперации РФ-Индия как основу сети БРИКС и участие в регуляторных "песочницах".
https://1prime.ru/20260219/ija-867629633.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, индия, рф, руссофт, ии
Экономика, Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Руссофт, ИИ
18:09 19.02.2026 (обновлено: 18:24 19.02.2026)
 
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ

Торговый представитель Соболев: Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Unsplash/Steve Johnson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере искусственного интеллекта (ИИ – ред.), заявил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев в рамках круглого стола на саммите India AI Impact Summit.
Соболев отметил, что индустрия ИИ сталкивается с серьезными глобальными проблемами, такими как огромное энергопотребление и воздействие на окружающую среду при обучении и запуске моделей, этические вопросы, риски для конфиденциальности и злоупотребления, геополитическое неравенство, а также глубокое влияние на рынки труда, требующее масштабной переквалификации миллионов работников.
"В этом контексте сотрудничество между Россией и Индией имеет критически важное значение. Наш меморандум о сотрудничестве в области стандартизации ИИ, подписанный в 2023 году, заложил прочную основу для совместных рамок в рамках БРИКС. Мы готовы углубить это партнерство: посредством совместной разработки моделей, обмена опытом в области исследований, трансфера технологий и масштабирования решений. Вместе мы можем уменьшить зависимость, обеспечить прозрачную и этичную сертификацию и построить масштабируемое доверие к системам ИИ – и все это, одновременно продвигая технологический суверенитет и взаимную выгоду", - отметил торговый представитель России.
Соболев добавил, что Россия активно развивает национальную экосистему ИИ, уделяя особое внимание суверенным технологиям.
"Согласно последним прогнозам, внедрение ИИ может приносить российской экономике примерно от 100 до 170 миллиардов долларов в год к 2030 году, в основном за счет генеративного ИИ и его глубокой интеграции в бизнес-процессы", - сказал он.
Прошедший в рамках саммита India AI Impact Summit круглый стол ассоциации "РУССОФТ" "Технологическое лидерство: партнерство для суверенного ИИ" собрал российских и индийских бизнесменов и лидеров отрасли, которые, в частности, обсудили совместную разработку и масштабирование ИИ-решений с прозрачным распределением прав и выгод, платформенные партнёрства и трансфер технологий, а также расширение доступа университетов и малых и средних предприятий к ресурсам и финансированию, включая структурированный трек кооперации РФ-Индия как основу сети БРИКС и участие в регуляторных "песочницах".
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
"Росконгресс": на рынке ИИ сформировались риски финансового пузыря
02:26
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯИНДИЯРФРуссофтИИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала