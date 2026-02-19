https://1prime.ru/20260219/sotrudnichestvo-867647313.html
Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере ИИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия готова расширить сотрудничество с Индией в сфере искусственного интеллекта (ИИ – ред.), заявил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев в рамках круглого стола на саммите India AI Impact Summit. Соболев отметил, что индустрия ИИ сталкивается с серьезными глобальными проблемами, такими как огромное энергопотребление и воздействие на окружающую среду при обучении и запуске моделей, этические вопросы, риски для конфиденциальности и злоупотребления, геополитическое неравенство, а также глубокое влияние на рынки труда, требующее масштабной переквалификации миллионов работников. "В этом контексте сотрудничество между Россией и Индией имеет критически важное значение. Наш меморандум о сотрудничестве в области стандартизации ИИ, подписанный в 2023 году, заложил прочную основу для совместных рамок в рамках БРИКС. Мы готовы углубить это партнерство: посредством совместной разработки моделей, обмена опытом в области исследований, трансфера технологий и масштабирования решений. Вместе мы можем уменьшить зависимость, обеспечить прозрачную и этичную сертификацию и построить масштабируемое доверие к системам ИИ – и все это, одновременно продвигая технологический суверенитет и взаимную выгоду", - отметил торговый представитель России. Соболев добавил, что Россия активно развивает национальную экосистему ИИ, уделяя особое внимание суверенным технологиям. "Согласно последним прогнозам, внедрение ИИ может приносить российской экономике примерно от 100 до 170 миллиардов долларов в год к 2030 году, в основном за счет генеративного ИИ и его глубокой интеграции в бизнес-процессы", - сказал он. Прошедший в рамках саммита India AI Impact Summit круглый стол ассоциации "РУССОФТ" "Технологическое лидерство: партнерство для суверенного ИИ" собрал российских и индийских бизнесменов и лидеров отрасли, которые, в частности, обсудили совместную разработку и масштабирование ИИ-решений с прозрачным распределением прав и выгод, платформенные партнёрства и трансфер технологий, а также расширение доступа университетов и малых и средних предприятий к ресурсам и финансированию, включая структурированный трек кооперации РФ-Индия как основу сети БРИКС и участие в регуляторных "песочницах".
