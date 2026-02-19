https://1prime.ru/20260219/ssha-867627984.html

Глава РФПИ объяснил, почему США снимут санкции с России

Глава РФПИ объяснил, почему США снимут санкции с России - 19.02.2026, ПРАЙМ

Глава РФПИ объяснил, почему США снимут санкции с России

Снятие санкций с России отвечает интересам США, поскольку портфель потенциальных совместных проектов превышает 14 триллионов долларов, заявил глава РФПИ,... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T00:31+0300

2026-02-19T00:31+0300

2026-02-19T00:31+0300

россия

экономика

финансы

сша

запад

рф

кирилл дмитриев

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867627984.jpg?1771450311

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Снятие санкций с России отвечает интересам США, поскольку портфель потенциальных совместных проектов превышает 14 триллионов долларов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда сообщило, что США провели значительную часть подготовительной работы по изучению сценариев возможной отмены санкций против РФ. "США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обходятся американскому бизнесу в более чем 300 миллиардов долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США", - написал Дмитриев в соцсети Х. По его словам, портфель потенциальных проектов России с США составляет более 14 триллионов долларов. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

сша

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, запад, рф, кирилл дмитриев, рфпи