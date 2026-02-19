СМИ: США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260219/ssha-867630431.html
2026-02-19T04:54+0300
2026-02-19T04:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867630431.jpg?1771466058
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, сам президент страны Дональд Трамп решения об этом еще не принял, пишет CBS News со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана. "Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", – пишет СМИ со ссылкой на источники, отмечая, тем не менее, что сроки любых действий, если те состоятся, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Решения об ударах пока нет, отмечает CBS. "Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара", – утверждает СМИ. Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
04:54 19.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 19 фев – ПРАЙМ. Военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, сам президент страны Дональд Трамп решения об этом еще не принял, пишет CBS News со ссылкой на источники.
Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
"Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу", – пишет СМИ со ссылкой на источники, отмечая, тем не менее, что сроки любых действий, если те состоятся, вероятно, выйдут за рамки этих выходных.
Решения об ударах пока нет, отмечает CBS.
"Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении удара", – утверждает СМИ.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
 
