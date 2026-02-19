Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/strakhovanie-867613384.html
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт - 19.02.2026, ПРАЙМ
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт
"Сбербанк страхование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) с ОПИФ "Сбалансированный". Фонд инвестирует в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T09:42+0300
2026-02-19T09:42+0300
сберстрахование жизни
ук "первая"
финансы
страхование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. "Сбербанк страхование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) с ОПИФ "Сбалансированный". Фонд инвестирует в акции и облигации российских компаний, что даёт возможность защитить капитал в случае падения стоимости рисковых активов, а также заработать на растущем рынке.Основные драйверы для нового продукта – снижение инфляции и ключевой ставки, признаки прогресса в геополитической повестке и устойчивый спрос на физические активы."Синергия страховых и инвестиционных продуктов позволяет клиентам не только расширить инвестиционные возможности, но и чувствовать защиту и уверенность в завтрашнем дне. В дальнейшем мы планируем расширить линейку продуктов в страховой оболочке", прокомментировал замгендиректора УК "Первая" Вадим Ярош.Стратегия продукта рассчитана на четвёртый риск-рейтинг (средний). Инвестиционная идея фонда заключается в сочетании акций и российских облигаций. Такой подход позволяет ребалансировать портфель в зависимости от рыночной ситуации.Комиссия за управление и прочие расходы фонда включены в стоимость пая. Комиссия при покупке паёв не взимается, а комиссия при погашении паёв в первые два года владения паями составляет до 2%. По истечении 2-х лет комиссия не взимается. Минимальный взнос для продукта — от 1000 рублей, срок зависит от возраста клиента.Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. "СберСтрахование жизни" стала первой компанией на российском рынке, предложившей клиентам новый инвестиционный продукт на собственной лицензии страховщика. За 11 месяцев сборы компании в рамках ДСЖ составили почти 30 млрд рублей.
https://1prime.ru/20251107/strakhovanie-864317391.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сберстрахование жизни, ук "первая", финансы, страхование
СберСтрахование жизни, УК "Первая", Финансы, страхование
09:42 19.02.2026
 
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт

"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили совместный продукт ДСЖ с ОПИФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. "Сбербанк страхование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) с ОПИФ "Сбалансированный". Фонд инвестирует в акции и облигации российских компаний, что даёт возможность защитить капитал в случае падения стоимости рисковых активов, а также заработать на растущем рынке.
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"СберСтрахования жизни" назвало сумму выплат по страховым случаям в октябре
7 ноября 2025, 16:11
Основные драйверы для нового продукта – снижение инфляции и ключевой ставки, признаки прогресса в геополитической повестке и устойчивый спрос на физические активы.
"Синергия страховых и инвестиционных продуктов позволяет клиентам не только расширить инвестиционные возможности, но и чувствовать защиту и уверенность в завтрашнем дне. В дальнейшем мы планируем расширить линейку продуктов в страховой оболочке", прокомментировал замгендиректора УК "Первая" Вадим Ярош.
Стратегия продукта рассчитана на четвёртый риск-рейтинг (средний). Инвестиционная идея фонда заключается в сочетании акций и российских облигаций. Такой подход позволяет ребалансировать портфель в зависимости от рыночной ситуации.
Комиссия за управление и прочие расходы фонда включены в стоимость пая. Комиссия при покупке паёв не взимается, а комиссия при погашении паёв в первые два года владения паями составляет до 2%. По истечении 2-х лет комиссия не взимается. Минимальный взнос для продукта — от 1000 рублей, срок зависит от возраста клиента.
Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. "СберСтрахование жизни" стала первой компанией на российском рынке, предложившей клиентам новый инвестиционный продукт на собственной лицензии страховщика. За 11 месяцев сборы компании в рамках ДСЖ составили почти 30 млрд рублей.
 
СберСтрахование жизниУК "Первая"Финансыстрахование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала