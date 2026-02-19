"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт

https://1prime.ru/20260219/strakhovanie-867613384.html

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. "Сбербанк страхование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт долевого страхования жизни (ДСЖ) с ОПИФ "Сбалансированный". Фонд инвестирует в акции и облигации российских компаний, что даёт возможность защитить капитал в случае падения стоимости рисковых активов, а также заработать на растущем рынке.Основные драйверы для нового продукта – снижение инфляции и ключевой ставки, признаки прогресса в геополитической повестке и устойчивый спрос на физические активы."Синергия страховых и инвестиционных продуктов позволяет клиентам не только расширить инвестиционные возможности, но и чувствовать защиту и уверенность в завтрашнем дне. В дальнейшем мы планируем расширить линейку продуктов в страховой оболочке", прокомментировал замгендиректора УК "Первая" Вадим Ярош.Стратегия продукта рассчитана на четвёртый риск-рейтинг (средний). Инвестиционная идея фонда заключается в сочетании акций и российских облигаций. Такой подход позволяет ребалансировать портфель в зависимости от рыночной ситуации.Комиссия за управление и прочие расходы фонда включены в стоимость пая. Комиссия при покупке паёв не взимается, а комиссия при погашении паёв в первые два года владения паями составляет до 2%. По истечении 2-х лет комиссия не взимается. Минимальный взнос для продукта — от 1000 рублей, срок зависит от возраста клиента.Закон, позволяющий страховщикам жизни продавать продукты ДСЖ, вступил в силу 1 января 2025 года. "СберСтрахование жизни" стала первой компанией на российском рынке, предложившей клиентам новый инвестиционный продукт на собственной лицензии страховщика. За 11 месяцев сборы компании в рамках ДСЖ составили почти 30 млрд рублей.

