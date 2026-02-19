https://1prime.ru/20260219/sud-867628072.html

Суд рассмотрит апелляции по делу об афере с квартирой Долиной 19 февраля

2026-02-19T00:37+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Московский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты и осужденных по уголовному делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 19 февраля 2026 года", - сказали в суде. Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

2026

