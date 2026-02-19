Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол - 19.02.2026
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол - 19.02.2026, ПРАЙМ
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол
Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T05:51+0300
2026-02-19T05:51+0300
ГААГА, 19 фев - ПРАЙМ. Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. "Торговля стала наиболее пострадавшей сферой из-за разрыва связей с нашей страной и введения односторонних санкций ЕС. Приведу немного цифр: в 2024 году двусторонний товарооборот составил 5 миллиардов евро, тогда как в 2019 году он равнялся 41,4 миллиарда евро, а на своем пике – в 2012 году – 82,7 миллиарда евро", - рассказал Тарабрин. Наиболее ощутимый ущерб от европейских рестрикций, по его словам, понесли энергетический сектор, машиностроение и финансовая сфера. "Именно в этих отраслях поставки и практическое взаимодействие с российской стороной были практически полностью прекращены", - констатировал дипломат. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
05:51 19.02.2026
 
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол

Посол Тарабрин: торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций ЕС

ГААГА, 19 фев - ПРАЙМ. Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
"Торговля стала наиболее пострадавшей сферой из-за разрыва связей с нашей страной и введения односторонних санкций ЕС. Приведу немного цифр: в 2024 году двусторонний товарооборот составил 5 миллиардов евро, тогда как в 2019 году он равнялся 41,4 миллиарда евро, а на своем пике – в 2012 году – 82,7 миллиарда евро", - рассказал Тарабрин.
Наиболее ощутимый ущерб от европейских рестрикций, по его словам, понесли энергетический сектор, машиностроение и финансовая сфера.
"Именно в этих отраслях поставки и практическое взаимодействие с российской стороной были практически полностью прекращены", - констатировал дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
 
