https://1prime.ru/20260219/torgovlja-867631028.html
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол - 19.02.2026, ПРАЙМ
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол
Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T05:51+0300
2026-02-19T05:51+0300
2026-02-19T05:51+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
запад
нидерланды
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867631028.jpg?1771469507
ГААГА, 19 фев - ПРАЙМ. Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
"Торговля стала наиболее пострадавшей сферой из-за разрыва связей с нашей страной и введения односторонних санкций ЕС. Приведу немного цифр: в 2024 году двусторонний товарооборот составил 5 миллиардов евро, тогда как в 2019 году он равнялся 41,4 миллиарда евро, а на своем пике – в 2012 году – 82,7 миллиарда евро", - рассказал Тарабрин.
Наиболее ощутимый ущерб от европейских рестрикций, по его словам, понесли энергетический сектор, машиностроение и финансовая сфера.
"Именно в этих отраслях поставки и практическое взаимодействие с российской стороной были практически полностью прекращены", - констатировал дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
рф
запад
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, запад, нидерланды, ес
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС
Торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций, заявил посол
Посол Тарабрин: торговля между Россией и Нидерландами пострадала от санкций ЕС
ГААГА, 19 фев - ПРАЙМ. Торговля между РФ и Нидерландами пострадала от антироссийских санкций ЕС и разрыва связей сильнее, чем другие сферы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
"Торговля стала наиболее пострадавшей сферой из-за разрыва связей с нашей страной и введения односторонних санкций ЕС. Приведу немного цифр: в 2024 году двусторонний товарооборот составил 5 миллиардов евро, тогда как в 2019 году он равнялся 41,4 миллиарда евро, а на своем пике – в 2012 году – 82,7 миллиарда евро", - рассказал Тарабрин.
Наиболее ощутимый ущерб от европейских рестрикций, по его словам, понесли энергетический сектор, машиностроение и финансовая сфера.
"Именно в этих отраслях поставки и практическое взаимодействие с российской стороной были практически полностью прекращены", - констатировал дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.