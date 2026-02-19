ЦБ рассказал об интересе россиян к сервису "второй руки"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-19T11:10+0300
2026-02-19T11:10+0300
финансы
банки
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Сервис "второй руки", через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, подключили уже почти 3 миллиона россиян, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Например, вторую руку на сегодня подключило уже почти 3 миллиона человек. Это всего за три с небольшим, ну уже почти четыре месяца", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.
2026
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
11:10 19.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Сервис "второй руки", через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, подключили уже почти 3 миллиона россиян, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Например, вторую руку на сегодня подключило уже почти 3 миллиона человек. Это всего за три с небольшим, ну уже почти четыре месяца", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.
 
