ЦБ рассказал об интересе россиян к сервису "второй руки"
ЦБ рассказал об интересе россиян к сервису "второй руки" - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал об интересе россиян к сервису "второй руки"
Сервис "второй руки", через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, подключили уже почти 3 миллиона россиян, заявил... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T11:10+0300
2026-02-19T11:10+0300
2026-02-19T11:10+0300
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d2edd4edf0e76461905a334903e90a1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Сервис "второй руки", через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, подключили уже почти 3 миллиона россиян, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Например, вторую руку на сегодня подключило уже почти 3 миллиона человек. Это всего за три с небольшим, ну уже почти четыре месяца", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9abe5d08bd82a0f0140002413c20124a.jpg
