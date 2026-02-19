https://1prime.ru/20260219/tsb-867635995.html

ЦБ рассказал об интересе россиян к сервису "второй руки"

2026-02-19T11:10+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d2edd4edf0e76461905a334903e90a1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Сервис "второй руки", через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, подключили уже почти 3 миллиона россиян, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Например, вторую руку на сегодня подключило уже почти 3 миллиона человек. Это всего за три с небольшим, ну уже почти четыре месяца", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". С 1 сентября 2025 года в России заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.

2026

Новости

