ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах
Банк России обсудит с правоохранительными органами введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах торговых точек, сообщил директор департамента... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:06+0300
2026-02-19T17:06+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России обсудит с правоохранительными органами введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах торговых точек, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Ранее замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов предложил для борьбы с мошенниками ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах торговых точек. "Мы будем дополнительно обсуждать, в том числе с правоохраной. Потому что это достаточно серьезная мера, которая может затруднить обычную жизнедеятельность простым гражданам", - сообщил Уваров. Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.
2026
17:06 19.02.2026
 
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах

ЦБ обсудит с правоохранителями антифрод-меры при выдаче наличных в кассах магазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России обсудит с правоохранительными органами введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах торговых точек, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
Ранее замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов предложил для борьбы с мошенниками ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах торговых точек.
"Мы будем дополнительно обсуждать, в том числе с правоохраной. Потому что это достаточно серьезная мера, которая может затруднить обычную жизнедеятельность простым гражданам", - сообщил Уваров.
Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.
 
