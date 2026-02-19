https://1prime.ru/20260219/tsb-867644859.html
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах
ЦБ обсудит антифрод-меры при выдаче наличных на кассах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России обсудит с правоохранительными органами введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах торговых точек, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Ранее замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов предложил для борьбы с мошенниками ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах торговых точек. "Мы будем дополнительно обсуждать, в том числе с правоохраной. Потому что это достаточно серьезная мера, которая может затруднить обычную жизнедеятельность простым гражданам", - сообщил Уваров. Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.
