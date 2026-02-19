https://1prime.ru/20260219/tsb-867650811.html

ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках

19.02.2026

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках. "Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!", - говорится в посте регулятора. В данном ролике злой волк пытается посредством дипфейка выманить у бедной доброй овечки деньги, но, к счастью, у него ничего не получается. "Будьте осторожнее! Даже самых близких людей могут подделать", - говорится в ролике.

