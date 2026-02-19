Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20260219/tsb-867650811.html
ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках
ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках - 19.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках
Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T20:23+0300
2026-02-19T20:23+0300
банк россии
финансы
россия
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках. "Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!", - говорится в посте регулятора. В данном ролике злой волк пытается посредством дипфейка выманить у бедной доброй овечки деньги, но, к счастью, у него ничего не получается. "Будьте осторожнее! Даже самых близких людей могут подделать", - говорится в ролике.
https://1prime.ru/20260120/mintsifry-866720321.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, банк россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банки, банк Россия
20:23 19.02.2026
 
ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках

Банк России опубликовал шуточный ролик, в котором предупредил россиян о дипфейках

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках.
"Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!", - говорится в посте регулятора.
В данном ролике злой волк пытается посредством дипфейка выманить у бедной доброй овечки деньги, но, к счастью, у него ничего не получается.
"Будьте осторожнее! Даже самых близких людей могут подделать", - говорится в ролике.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков
20 января, 19:49
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала