ЦБ выпустил шуточный ролик о дипфейках
19.02.2026 Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках.
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил шуточный ролик в своем Telegram-канале, в котором предупредил россиян о дипфейках. "Примерил волк дипфейк, а он ему как раз. Будьте аккуратны!", - говорится в посте регулятора. В данном ролике злой волк пытается посредством дипфейка выманить у бедной доброй овечки деньги, но, к счастью, у него ничего не получается. "Будьте осторожнее! Даже самых близких людей могут подделать", - говорится в ролике.
