Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась - 19.02.2026
Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась
Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась - 19.02.2026, ПРАЙМ
Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за январь снизился на 1,4% - до 127,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T21:59+0300
2026-02-19T22:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за январь снизился на 1,4% - до 127,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля составил 127,866 триллиона рублей против 129,629 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 1,8 триллиона рублей, или на 1,4%.
2026
россия, финансы, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ
21:59 19.02.2026 (обновлено: 22:04 19.02.2026)
 
Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась

Денежная масса РФ в национальном определении в январе снизилась на 1,4%, до 127,9 трлн руб

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за январь снизился на 1,4% - до 127,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 февраля составил 127,866 триллиона рублей против 129,629 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 1,8 триллиона рублей, или на 1,4%.
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
29 января, 15:05
Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
29 января, 15:05
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФ
 
 
