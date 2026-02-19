Денежная масса России в национальном определении в январе снизилась

https://1prime.ru/20260219/tsb-867652805.html

2026-02-19T21:59+0300

2026-02-19T21:59+0300

2026-02-19T22:04+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за январь снизился на 1,4% - до 127,9 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 февраля составил 127,866 триллиона рублей против 129,629 триллиона на 1 января. Таким образом, объем денежной массы за месяц снизился на 1,8 триллиона рублей, или на 1,4%.

