Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну
Биржевые цены на какао-бобы в мире в четверг снижаются на 4%, показатель впервые с начала июня 2023 года опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:25+0300
2026-02-19T15:25+0300
2026-02-19T15:25+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в четверг снижаются на 4%, показатель впервые с начала июня 2023 года опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.14 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 4,23% относительно предыдущего закрытия - до 3 089,5 доллара за тонну. Показатель впервые с 5 июня 2023 года находится ниже отметки в 3100 долларов. С начала месяца стоимость какао снизилась на 20% после падения в январе примерно на треть. Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
