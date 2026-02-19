Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну - 19.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260219/tseny-867641832.html
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну - 19.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну
Биржевые цены на какао-бобы в мире в четверг снижаются на 4%, показатель впервые с начала июня 2023 года опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T15:25+0300
2026-02-19T15:25+0300
Рынок
15:25 19.02.2026
 
Мировые цены на какао-бобы упали ниже 3100 долларов за тонну

Биржевые цены на какао-бобы упали ниже $3100 за тонну впервые с июня 2023 года

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в четверг снижаются на 4%, показатель впервые с начала июня 2023 года опустился ниже 3100 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.14 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 4,23% относительно предыдущего закрытия - до 3 089,5 доллара за тонну. Показатель впервые с 5 июня 2023 года находится ниже отметки в 3100 долларов.
С начала месяца стоимость какао снизилась на 20% после падения в январе примерно на треть.
Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
 
Рынок
 
 
