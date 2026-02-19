https://1prime.ru/20260219/tseny-867646169.html
Цены на какао-бобы в мире упали ниже 3 000 долларов за тонну
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире в четверг ускорили падение до более чем 7%, показатель впервые с конца мая 2023 года опустился ниже 3 000 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.33 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 7,58% относительно предыдущего закрытия - до 2 981,5 доллара за тонну. Показатель впервые с 24 мая 2023 года находится ниже отметки в 3 000 долларов. С начала месяца стоимость какао обвалилась уже на 28% после падения в январе примерно на треть. Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.
