Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ
19.02.2026
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований. Ранее в феврале премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву для предоставления нового кредита. "Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга. По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
