https://1prime.ru/20260219/ukraina-867650341.html

Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ

2026-02-19T19:59+0300

экономика

финансы

мировая экономика

украина

киев

мвф

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований. Ранее в феврале премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву для предоставления нового кредита. "Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга. По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.

украина

киев

