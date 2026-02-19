Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.02.2026, ПРАЙМ
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ - 19.02.2026, ПРАЙМ
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ
Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:59+0300
2026-02-19T19:59+0300
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований. Ранее в феврале премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву для предоставления нового кредита. "Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга. По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
19:59 19.02.2026
 
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ

Директор по коммуникациям МВФ Козак: Украина выполнила требования, необходимые для кредита

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ), необходимые для предоставления новой программы финансирования, сообщила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, комментируя отказ фонда от прежних налоговых требований.
Ранее в феврале премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к Киеву для предоставления нового кредита.
"Что касается вопроса о налоговых требованиях, могу сказать, что власти выполнили все необходимые предварительные условия для продвижения запроса на участие в программе", - сообщила Козак в ответ на вопрос агентства в ходе брифинга.
По словам Козак, в рамках новой кредитной программы фонд опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
МВФ в ближайшие дни примет решение о выделении Украине нового кредита
19:45
 
