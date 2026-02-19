https://1prime.ru/20260219/ukraina-867652612.html

"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году

"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году - 19.02.2026, ПРАЙМ

"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году

Руководители разведывательных служб Европы не видят шансов на достижение мира в Украине в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. | 19.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Руководители разведывательных служб Европы не видят шансов на достижение мира в Украине в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. "Руководители европейских разведывательных служб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении конфликта на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США "достаточно приблизили" перспективу заключения сделки", — говорится в статье.Один из источников агентства охарактеризовал переговоры в Женеве как "театрализованное представление". Другой высокопоставленный сотрудник разведки считает, что подлинные переговоры начнутся только в том случае, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)". Как ранее заявляли в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов, обсужденных на саммите в Аляске, надежды на долгосрочное урегулирование нет. Одним из ключевых условий Москвы является выход ВСУ из Донбасса. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили конфиденциальные встречи рабочей группы по безопасности с представителями Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. Во время второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157". Третий раунд обсуждений по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными, и новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время. Согласно источнику РИА Новости, в ходе встреч не были подписаны никаких документов. Подробности о временных рамках и месте дальнейших переговоров пока неизвестны, однако диалог между сторонами будет продолжен.

