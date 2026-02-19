https://1prime.ru/20260219/ukraina-867652612.html
"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году
"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году - 19.02.2026, ПРАЙМ
"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году
Руководители разведывательных служб Европы не видят шансов на достижение мира в Украине в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T21:48+0300
2026-02-19T21:48+0300
2026-02-19T21:48+0300
украина
сша
москва
владимир мединский
дональд трамп
reuters
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Руководители разведывательных служб Европы не видят шансов на достижение мира в Украине в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. "Руководители европейских разведывательных служб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году соглашения о прекращении конфликта на Украине, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США "достаточно приблизили" перспективу заключения сделки", — говорится в статье.Один из источников агентства охарактеризовал переговоры в Женеве как "театрализованное представление". Другой высокопоставленный сотрудник разведки считает, что подлинные переговоры начнутся только в том случае, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)". Как ранее заявляли в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов, обсужденных на саммите в Аляске, надежды на долгосрочное урегулирование нет. Одним из ключевых условий Москвы является выход ВСУ из Донбасса. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили конфиденциальные встречи рабочей группы по безопасности с представителями Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. Во время второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157". Третий раунд обсуждений по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными, и новая встреча по Украине запланирована на ближайшее время. Согласно источнику РИА Новости, в ходе встреч не были подписаны никаких документов. Подробности о временных рамках и месте дальнейших переговоров пока неизвестны, однако диалог между сторонами будет продолжен.
https://1prime.ru/20260219/poroshenko-867651469.html
https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867644987.html
https://1prime.ru/20260219/merts-867644369.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, москва, владимир мединский, дональд трамп, reuters, всу
УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Reuters, ВСУ
"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году
Reuters: европейские разведки сомневаются в достижении мира на Украине в этом году