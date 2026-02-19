Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/vashington-867629547.html
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон - 19.02.2026, ПРАЙМ
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон
Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T02:23+0300
2026-02-19T02:31+0300
экономика
мировая экономика
украина
женева
вашингтон
владимир мединский
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867629547.jpg?1771457477
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. Борт, который вылетел из Женевы после завершения переговоров, совершил беспосадочный полет через Атлантический океан и приземлился около 18.00 по местному времени в среду (02.00 мск четверга) в международном аэропорту Даллес. По данным источников издания Axios, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану. Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
украина
женева
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, женева, вашингтон, владимир мединский, дональд трамп, стив уиткофф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, ВАШИНГТОН, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
02:23 19.02.2026 (обновлено: 02:31 19.02.2026)
 
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон

Самолет с членами делегации США, участвовавшими в переговорах, вернулся в Вашингтон

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Борт, который вылетел из Женевы после завершения переговоров, совершил беспосадочный полет через Атлантический океан и приземлился около 18.00 по местному времени в среду (02.00 мск четверга) в международном аэропорту Даллес.
По данным источников издания Axios, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАЖЕНЕВАВАШИНГТОНВладимир МединскийДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала