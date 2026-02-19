https://1prime.ru/20260219/vashington-867629547.html
Самолет с членами делегации США вернулся в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. Борт, который вылетел из Женевы после завершения переговоров, совершил беспосадочный полет через Атлантический океан и приземлился около 18.00 по местному времени в среду (02.00 мск четверга) в международном аэропорту Даллес. По данным источников издания Axios, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану. Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
