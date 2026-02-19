Названы опасные приложения которые списывают деньги со счетов

https://1prime.ru/20260219/virus-867610052.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Технологическое развитие стало хорошим подспорьем для злоумышленников: их усилиями вирусы видоизменяются и маскируются под утилиты, приложения и программы. Из-за каких приложений можно потерять сбережения, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры цифровой экономики факультета информационных технологий Университета "Синергия" Валентин Цой.Из актуальных примеров - троян Falcon. По словам эксперта, он “крайне опасен”. При загрузке Falcon полностью имитирует установленное приложение, оставаясь незамеченным долгое время и совершая все те же действия, которые могут совершать легитимные и законные аналоги приложений-троянов.Другой опасный вирус-троян - это троян-шпион ClayRat. Этот вирус и его вариации быстро распространяются под видом полезных и актуальных приложений – например ИИ-агентов и AI-платформ для оркестрации мультиагентных AI-систем.“ClayRat нацелен в том числе на биометрические данные, которые сегодня активно используются в повседневной жизни. Это делает вирус критически опасным для граждан в современном обществе”, - предупреждает Валентин Цой.По словам эксперта, угрозу несет множество вирусов, которые могут маскироваться под легитимные программы от госорганов и крупных организаций и распространяются в том числе через социальную инженерию в социальных сетях и через мессенждеры.Маскируясь под легитимное приложение, вирус запрашивает у пользователя разрешение на свою работу, что затем позволяет злоумышленникам получить как удаленный доступ к устройству, так и полный контроль над ним.“Злоумышленники делали, делают и будут делать вирусы, потому знание наименований конкретных приложений не поможет выстроить стратегию безопасного взаимодействия в сети рядовому пользователю. Вместо этого стоит подойти к построению безопасной стратегии: не загружать на первый взгляд легитимные программы из непроверенных источников и, соответственно, доверять только проверенным ресурсам и магазинам приложений”, - объясняет специалист.Безусловно, в официальных магазинах приложений, таких как Google Store, также могут находиться нелегитимные приложения от злоумышленников, с чем компании активно борются.“Однако все же возможно свести к минимуму потенциальное количество векторов атак. Для этого граждане должны использовать только официальные магазины и ресурсы.”, - заключает эксперт.

