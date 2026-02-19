Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей

https://1prime.ru/20260219/volga-867636312.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых автомобилей". "Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", - говорится в сообщении. Компания займется их производством во втором квартале текущего года.

