https://1prime.ru/20260219/volga-867636312.html
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей - 19.02.2026, ПРАЙМ
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей
Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T11:38+0300
2026-02-19T11:38+0300
2026-02-19T11:38+0300
бизнес
нижний новгород
skoda
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865642907_0:93:1537:957_1920x0_80_0_0_b6ecb589f3e8a6126418e79a36344ead.png
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых автомобилей". "Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", - говорится в сообщении. Компания займется их производством во втором квартале текущего года.
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865642907_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_5ee3fe79b8245d47bfb99cac5ecc9398.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, skoda, volkswagen
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Skoda, Volkswagen
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей
Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех кроссоверов и седана