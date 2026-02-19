Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/volga-867636312.html
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей - 19.02.2026, ПРАЙМ
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей
Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T11:38+0300
2026-02-19T11:38+0300
бизнес
нижний новгород
skoda
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865642907_0:93:1537:957_1920x0_80_0_0_b6ecb589f3e8a6126418e79a36344ead.png
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых автомобилей". "Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", - говорится в сообщении. Компания займется их производством во втором квартале текущего года.
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865642907_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_5ee3fe79b8245d47bfb99cac5ecc9398.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нижний новгород, skoda, volkswagen
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Skoda, Volkswagen
11:38 19.02.2026
 
Модельная линейка Volga на старте будет состоять из трех моделей

Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех кроссоверов и седана

© Сгенерировано ИИАвтомобиль Volga K50
Автомобиль Volga K50
Автомобиль Volga K50. Архивное фото
© Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Модельная линейка бренда Volga на старте будет состоять из трех моделей - двух кроссоверов и седана, сообщили в пресс-службе компании "Производство легковых автомобилей".
"Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen", - говорится в сообщении.
Компания займется их производством во втором квартале текущего года.
 
БизнесНИЖНИЙ НОВГОРОДSkodaVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала