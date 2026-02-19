https://1prime.ru/20260219/volga-867636433.html
Продажи автомобилей Volga начнутся в III квартале
2026-02-19T11:39+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы производителя. "Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года", - говорится в сообщении.
