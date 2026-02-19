https://1prime.ru/20260219/vsm-867649271.html

Медведев назвал проект ВСМ технологическим лидерством в чистом виде

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) технологическим лидерством в чистом виде. "Стран, которые способны производить такого рода поезда (для ВСМ - ред.), которые способны производить такие локомотивы, их немного, точно так же, как и самолеты. Поэтому это в чистом виде технологическое лидерство", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим". Строительством поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали в России занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле.

