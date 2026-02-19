https://1prime.ru/20260219/vsu-867631719.html

ВСУ потеряли более 90 дронов в Черниговской области

ВСУ потеряли более 90 дронов в Черниговской области - 19.02.2026

ВСУ потеряли более 90 дронов в Черниговской области

Ударом ОТРК "Искандер" в Черниговской области уничтожена пусковая площадка и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия, сообщили РИА Новости в... | 19.02.2026

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Ударом ОТРК "Искандер" в Черниговской области уничтожена пусковая площадка и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Нежина ударом ОТРК "Искандер" уничтожена пусковая площадка и места хранения ударных БпЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов", – сообщил источник.

