"Возможности на пределе". СМИ раскрыли неожиданный казус в ВСУ
"Возможности на пределе". СМИ раскрыли неожиданный казус в ВСУ - 19.02.2026, ПРАЙМ
"Возможности на пределе". СМИ раскрыли неожиданный казус в ВСУ
Семеро наемников из Литвы, воевавших на стороне ВСУ, отказались продолжать обучающую программу в зоне СВО, испугавшись имитации реальных боев, сообщает El... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T18:17+0300
2026-02-19T18:17+0300
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Семеро наемников из Литвы, воевавших на стороне ВСУ, отказались продолжать обучающую программу в зоне СВО, испугавшись имитации реальных боев, сообщает El Mundo. Как стало известно изданию, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев начали подготовку по противодействию беспилотным летательным аппаратам и проведению эвакуации под обстрелами. Их поделили на две группы по семь человек."Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе. Увидев это, семь литовцев из второй группы отказались участвовать", — говорится в публикации. В понедельник Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, заявил, что в последнее время интерес иностранцев к участию в украинском конфликте снижается из-за высоких потерь среди наемников. Многие из них возвращаются домой и делятся увиденным на фронте. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что украинская сторона использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские силы продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Те, кто приехал воевать за деньги, в интервью не раз отмечали плохую координацию со стороны украинских военных и высокий риск погибнуть, поскольку интенсивность боев на Украине значительно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.
18:17 19.02.2026
 
"Возможности на пределе". СМИ раскрыли неожиданный казус в ВСУ

El Mundo: литовские наемники ВСУ испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки

Украинские военнослужащие во время боевых учений. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Семеро наемников из Литвы, воевавших на стороне ВСУ, отказались продолжать обучающую программу в зоне СВО, испугавшись имитации реальных боев, сообщает El Mundo.
Как стало известно изданию, на прошлой неделе 14 литовских добровольцев начали подготовку по противодействию беспилотным летательным аппаратам и проведению эвакуации под обстрелами. Их поделили на две группы по семь человек.
"Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе. Увидев это, семь литовцев из второй группы отказались участвовать", — говорится в публикации.
В понедельник Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, заявил, что в последнее время интерес иностранцев к участию в украинском конфликте снижается из-за высоких потерь среди наемников. Многие из них возвращаются домой и делятся увиденным на фронте.
Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что украинская сторона использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские силы продолжают их уничтожать по всей территории Украины. Те, кто приехал воевать за деньги, в интервью не раз отмечали плохую координацию со стороны украинских военных и высокий риск погибнуть, поскольку интенсивность боев на Украине значительно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.
