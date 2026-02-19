https://1prime.ru/20260219/vtsiom-867641960.html

Большинство россиян ценят важность дела выше зарплаты, показал опрос

2026-02-19T15:26+0300

общество

россия

вциом

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (61%) назвали важность дела выше зарплаты, сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Важно также то, что большинство россиян причисляют себя как раз к тем людям, которые прежде всего болеют за дело, а потом уже работают, выполняют какие-то обязанности ради зарплаты. Мы моделировали ситуацию, описывали, вы к кому себя относите, к тем людям, которые болеют за дело, для которых подчас результат, дело важнее зарплаты, либо наоборот для вас приоритетно зарплата, а все остальное вторично. Мы получили очень интересные данные. Все-таки 61% относит себя к тем, для кого дело приоритет, кто готов переживать, болеть за тот результат, даже если, к примеру, это не всегда конвертируется в деньги, не всегда связано с соответствующим уровнем дохода", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу". Он отметил, что респонденты также оценили свое окружение. Часть опрошенных заявила заявили о том, что среди их окружения больше тех, кому близка идея служения, кто болеет за дело (40%). Еще 40% заявили о том, что для них важнее зарплата. Остальная часть (12%) заявила, что для их окружения важны как деньги, так и дело примерно в равной степени. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в феврале 2026 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

