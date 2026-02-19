https://1prime.ru/20260219/vylov-867630123.html
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Промышленный вылов рыбы в России в 2026 году может вырасти на 100 тысяч тонн, до 4,8 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке.
"В этом году, исходя из прогнозируемой ситуации в типичных ареалах обитания рыбы, а также благодаря распространению цифровых технологий мы видим возможность роста вылова с 4,7 миллиона тонн в 2025 году до 4,8 миллиона тонн", - сказал управляющий директор Центра отраслевой экспертизы банка Олег Литяйкин.
Помимо этого, РСХБ ожидает роста производства аквакультуры с 393 тысяч тонн в 2025 году до 395 тысяч тонн - в текущем. По словам эксперта, аквакультура, как и вылов, адаптировалась к санкционному давлению. Также на полную мощность выходит ряд проектов, заложенных в период массового строительства в 2019-2021 годах, в числе которых садковые хозяйства, установки замкнутого водоснабжения, комбикормовые заводы и предприятия по получению рыбопосадочного материала.
"За 10 лет показатель вырос вдвое, и у аквакультуры большой потенциал. В течение ближайших 3 лет он выйдет на устойчивые 400 тысяч тонн в год и продолжит увеличиваться", - добавил Литяйкин.
Он уточнил, что ключевые регионы по производству аквакультуры - Дальневосточный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Каждый из этих федеральных округов обеспечивает примерно по четверти от общероссийского результата.
Эксперт отметил, что за 25 лет Россельхозбанк предоставил рыбохозяйственному комплексу страны более 350 миллиардов рублей и поддержал порядка 130 инвестиционных проектов.
