https://1prime.ru/20260219/wildberries-867655143.html
Wildberries назвал самые популярные подарки к 23 февраля
Wildberries назвал самые популярные подарки к 23 февраля - 19.02.2026, ПРАЙМ
Wildberries назвал самые популярные подарки к 23 февраля
Сильнее всего в России в преддверии 23 февраля вырос спрос на PlayStation 5 - в 3,2 раза в денежном выражении и в 2,8 в количественном, следует из данных... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T23:19+0300
2026-02-19T23:19+0300
2026-02-19T23:24+0300
бизнес
wildberries
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего в России в преддверии 23 февраля вырос спрос на PlayStation 5 - в 3,2 раза в денежном выражении и в 2,8 в количественном, следует из данных Wildberries, которые есть у РИА Новости. "Россиянки готовятся поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества и активно покупают подарки на Wildberries. За последние две недели перед праздником по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий выросли продажи PlayStation 5: +215% в денежном выражении и +183% в натуральном. Вероятно, "плойка" остается одним из самых желанных подарков к 23 февраля", - сообщили там. Кроме того, фиксируется высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем втрое в деньгах и в 2,7 раза в штуках. По данным компании, также в список лидеров среди подарков вошли бритвенные принадлежности, гели и пены для бритья, бальзамы после бритья, а также мужские дезодоранты. "Продажи мужской косметики в целом перед праздником выросли на 160%. Средний чек при этом остался практически неизменным, колебания составили 1–2% в обе стороны", - сообщили в компании. Среди товаров из раздела маркетплейса "Мужчины выбирают" в лидерах прироста перед 23 февраля оказались: фляжки - более чем втрое, наборы для приготовления настоек - в два раза, наборы для гриля - 40%, а также ретро-консоли типа Dendy и MegaDrive - 60%. В свою очередь из гаджетов в подарок чаще выбирают смарт-часы - рост на 76%.
https://1prime.ru/20260219/opros-867630220.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b32524b4525fc66a204128ecfa04a1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, wildberries, россия
Бизнес, Wildberries, РОССИЯ
Wildberries назвал самые популярные подарки к 23 февраля
Wildberries: в России сильнее всего вырос спрос на PlayStation 5 в преддверии 23 февраля
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего в России в преддверии 23 февраля вырос спрос на PlayStation 5 - в 3,2 раза в денежном выражении и в 2,8 в количественном, следует из данных Wildberries, которые есть у РИА Новости.
"Россиянки готовятся поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества и активно покупают подарки на Wildberries
. За последние две недели перед праздником по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий выросли продажи PlayStation 5: +215% в денежном выражении и +183% в натуральном. Вероятно, "плойка" остается одним из самых желанных подарков к 23 февраля", - сообщили там.
Кроме того, фиксируется высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем втрое в деньгах и в 2,7 раза в штуках.
По данным компании, также в список лидеров среди подарков вошли бритвенные принадлежности, гели и пены для бритья, бальзамы после бритья, а также мужские дезодоранты.
"Продажи мужской косметики в целом перед праздником выросли на 160%. Средний чек при этом остался практически неизменным, колебания составили 1–2% в обе стороны", - сообщили в компании.
Среди товаров из раздела маркетплейса "Мужчины выбирают" в лидерах прироста перед 23 февраля оказались: фляжки - более чем втрое, наборы для приготовления настоек - в два раза, наборы для гриля - 40%, а также ретро-консоли типа Dendy и MegaDrive - 60%.
В свою очередь из гаджетов в подарок чаще выбирают смарт-часы - рост на 76%.
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля