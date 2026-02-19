Wildberries назвал самые популярные подарки к 23 февраля

https://1prime.ru/20260219/wildberries-867655143.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сильнее всего в России в преддверии 23 февраля вырос спрос на PlayStation 5 - в 3,2 раза в денежном выражении и в 2,8 в количественном, следует из данных Wildberries, которые есть у РИА Новости. "Россиянки готовятся поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества и активно покупают подарки на Wildberries. За последние две недели перед праздником по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий выросли продажи PlayStation 5: +215% в денежном выражении и +183% в натуральном. Вероятно, "плойка" остается одним из самых желанных подарков к 23 февраля", - сообщили там. Кроме того, фиксируется высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем втрое в деньгах и в 2,7 раза в штуках. По данным компании, также в список лидеров среди подарков вошли бритвенные принадлежности, гели и пены для бритья, бальзамы после бритья, а также мужские дезодоранты. "Продажи мужской косметики в целом перед праздником выросли на 160%. Средний чек при этом остался практически неизменным, колебания составили 1–2% в обе стороны", - сообщили в компании. Среди товаров из раздела маркетплейса "Мужчины выбирают" в лидерах прироста перед 23 февраля оказались: фляжки - более чем втрое, наборы для приготовления настоек - в два раза, наборы для гриля - 40%, а также ретро-консоли типа Dendy и MegaDrive - 60%. В свою очередь из гаджетов в подарок чаще выбирают смарт-часы - рост на 76%.

