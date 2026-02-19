Курс юаня в четверг остается в минусе ниже 11,1 рубля

https://1prime.ru/20260219/yuan-867644496.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в четверг остается в минусе ниже уровня 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск снижался на 3 копейки, до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,03-11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,59 рубля. Курс ищет направление движенияКурс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг колеблется в нешироком диапазоне выше психологического уровня 11 рублей. Утренние попытки снижения курса сменились днем его возвратом к уровню предыдущего закрытия. Однако во второй половине сессии курс юаня опять ушел в минус. "Во вторник Минфин разместил ОФЗ с постоянным купоном на рекордный за три месяца объем - рынок начинает делать ставку на разворот ставок вниз. Параллельно Росстат подтвердил замедление инфляции. ЦБ отмечает, что всплеск в январе во многом объяснялся разовыми факторами (НДС, акцизы, утилизационный сбор). Участие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ при таком инфляционном треке выглядит как ревизия условий для снижения ключевой ставки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.48 мск росла на 1,8%, до 71,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98 пунктов. ПрогнозыВ условиях продолжения дипломатического процесса по Украине курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 рублей, юаня – 10,8-11,5 рубля, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". В ближайшие дни доллар, скорее всего, останется в диапазоне 76–77,5 рубля, считает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Геополитический оптимизм по треку РФ–США, нефть выше 70 долларов и замедление инфляции работают в пользу нацвалюты и расчищают ЦБ путь к снижению ставки. Иранский фактор - главная переменная: любое обострение мгновенно сдвинет нефть вверх, что поддержит экспортную выручку, но осложнит логистику", - добавляет он. Баланс между интересами экспортеров и задачей удержать инфляцию сейчас наиболее комфортный за последние месяцы - и именно это дает ЦБ возможность действовать последовательно, не жертвуя ни одной из целей, резюмирует Силаев.

