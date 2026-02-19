https://1prime.ru/20260219/yuan-867645607.html
Официальный курс юаня вырос до 11,07 рубля
Официальный курс юаня вырос до 11,07 рубля - 19.02.2026, ПРАЙМ
Официальный курс юаня вырос до 11,07 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,10 копейки - до 11,0747 рубля, доллара - на 48,81 копейки, до 76,6405 рубля, евро... | 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,10 копейки - до 11,0747 рубля, доллара - на 48,81 копейки, до 76,6405 рубля, евро снизился - на 10,14 копейки, до 90,1669 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня вырос до 11,07 рубля
Официальный курс юаня на пятницу вырос до 11,0747 рубля
