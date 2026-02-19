Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского - 19.02.2026
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского - 19.02.2026, ПРАЙМ
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского
Последние комментарии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского указывают на его готовность бороться за пост президента... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T23:05+0300
2026-02-19T23:05+0300
украина
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
дмитрий медведев
сбу
нато
всу
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Последние комментарии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского указывают на его готовность бороться за пост президента страны, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника", — сообщается в материале.Подчеркивается, что официальные заявления из офиса Зеленского до сих пор не поступили. В среду Залужный, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, заявил для Associated Press, что разработанный им с участием НАТО план контрнаступления на 2023 год потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный также указал, что их отношения с Зеленским обострились после начала конфликта по причине разногласий относительно ведения обороны. По словам генерала, в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ явились к нему с обыском под вымышленным предлогом. Посол уверен, что таким образом Зеленский пытался его запугать. Некоторые украинские и западные издания уже осенью 2023 года поднимали тему вероятного конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post писали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского в случае начала политической карьеры. Заместитель председателя Совета безопасности России и глава ЕР Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Зеленского и Залужного "победу одержат Соединенные Штаты Америки".
украина
великобритания
украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий медведев, сбу, нато, всу
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, СБУ, НАТО, ВСУ
На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского

Слова Залужного о Зеленском указывают на его президентских амбициях

Валерий Залужный
Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Последние комментарии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского указывают на его готовность бороться за пост президента страны, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника", — сообщается в материале.
Подчеркивается, что официальные заявления из офиса Зеленского до сих пор не поступили.
Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
"Не понимает Путина". Порошенко* сделал резкий выпад в адрес Зеленского
Вчера, 20:58
В среду Залужный, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, заявил для Associated Press, что разработанный им с участием НАТО план контрнаступления на 2023 год потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный также указал, что их отношения с Зеленским обострились после начала конфликта по причине разногласий относительно ведения обороны. По словам генерала, в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ явились к нему с обыском под вымышленным предлогом. Посол уверен, что таким образом Зеленский пытался его запугать.
Некоторые украинские и западные издания уже осенью 2023 года поднимали тему вероятного конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post писали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского в случае начала политической карьеры.
Заместитель председателя Совета безопасности России и глава ЕР Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Зеленского и Залужного "победу одержат Соединенные Штаты Америки".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Вчера, 06:41
 
УКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСБУНАТОВСУ
 
 
