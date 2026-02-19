На Украине увидели сигнал в атаке Залужного на Зеленского
Слова Залужного о Зеленском указывают на его президентских амбициях
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхВалерий Залужный
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Последние комментарии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского указывают на его готовность бороться за пост президента страны, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника", — сообщается в материале.
Подчеркивается, что официальные заявления из офиса Зеленского до сих пор не поступили.
В среду Залужный, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, заявил для Associated Press, что разработанный им с участием НАТО план контрнаступления на 2023 год потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный также указал, что их отношения с Зеленским обострились после начала конфликта по причине разногласий относительно ведения обороны. По словам генерала, в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ явились к нему с обыском под вымышленным предлогом. Посол уверен, что таким образом Зеленский пытался его запугать.
Некоторые украинские и западные издания уже осенью 2023 года поднимали тему вероятного конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post писали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского в случае начала политической карьеры.
Заместитель председателя Совета безопасности России и глава ЕР Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Зеленского и Залужного "победу одержат Соединенные Штаты Америки".