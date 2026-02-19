https://1prime.ru/20260219/zaluzhnyy-867654601.html

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Последние комментарии бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского указывают на его готовность бороться за пост президента страны, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника", — сообщается в материале.Подчеркивается, что официальные заявления из офиса Зеленского до сих пор не поступили. В среду Залужный, ныне исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании, заявил для Associated Press, что разработанный им с участием НАТО план контрнаступления на 2023 год потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный также указал, что их отношения с Зеленским обострились после начала конфликта по причине разногласий относительно ведения обороны. По словам генерала, в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ явились к нему с обыском под вымышленным предлогом. Посол уверен, что таким образом Зеленский пытался его запугать. Некоторые украинские и западные издания уже осенью 2023 года поднимали тему вероятного конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты Washington Post писали, что Залужный может стать угрозой для Зеленского в случае начала политической карьеры. Заместитель председателя Совета безопасности России и глава ЕР Дмитрий Медведев считает, что в противостоянии Зеленского и Залужного "победу одержат Соединенные Штаты Америки".

украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, дмитрий медведев, сбу, нато, всу