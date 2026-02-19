На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Соскин назвал обвинения Залужного серьезным ударом по Зеленскому
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось значительным ударом по главе киевского режима, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.
Согласно словам политолога, Зеленский вступил в противоречие и с президентом США Дональдом Трампом, выразив недовольство необходимостью уступок перед Россией и не обратив внимания на требования американского лидера.
"Это уже открытый конфликт", — заключил Соскин.
Ранее Associated Press сообщило, что Залужный возложил ответственность на Зеленского за срыв контрнаступления 2023 года, утверждая, что на выполнение этих планов выделялось недостаточно ресурсов.
Экс-главном также подчеркнул, что отношения с Зеленским ухудшились после начавшегося конфликта, вызванного разногласиями относительно стратегии обороны. Он добавил, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ обыскивали его по ложному предлогу, и рассказал, что такая акция со стороны Зеленского была попыткой его запугать.