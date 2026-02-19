Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867631773.html
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому - 19.02.2026, ПРАЙМ
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T06:41+0300
2026-02-19T06:41+0300
киев
великобритания
владимир зеленский
олег соскин
валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось значительным ударом по главе киевского режима, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. &lt;…&gt; Вообще, нанесен колоссальный удар", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве. Согласно словам политолога, Зеленский вступил в противоречие и с президентом США Дональдом Трампом, выразив недовольство необходимостью уступок перед Россией и не обратив внимания на требования американского лидера. "Это уже открытый конфликт", — заключил Соскин. Ранее Associated Press сообщило, что Залужный возложил ответственность на Зеленского за срыв контрнаступления 2023 года, утверждая, что на выполнение этих планов выделялось недостаточно ресурсов. Экс-главном также подчеркнул, что отношения с Зеленским ухудшились после начавшегося конфликта, вызванного разногласиями относительно стратегии обороны. Он добавил, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ обыскивали его по ложному предлогу, и рассказал, что такая акция со стороны Зеленского была попыткой его запугать.
киев
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, великобритания, владимир зеленский, олег соскин, валерий залужный
Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Валерий Залужный
06:41 19.02.2026
 
На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому

Соскин назвал обвинения Залужного серьезным ударом по Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось значительным ударом по главе киевского режима, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве.
Согласно словам политолога, Зеленский вступил в противоречие и с президентом США Дональдом Трампом, выразив недовольство необходимостью уступок перед Россией и не обратив внимания на требования американского лидера.
"Это уже открытый конфликт", — заключил Соскин.
Ранее Associated Press сообщило, что Залужный возложил ответственность на Зеленского за срыв контрнаступления 2023 года, утверждая, что на выполнение этих планов выделялось недостаточно ресурсов.
Экс-главном также подчеркнул, что отношения с Зеленским ухудшились после начавшегося конфликта, вызванного разногласиями относительно стратегии обороны. Он добавил, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ обыскивали его по ложному предлогу, и рассказал, что такая акция со стороны Зеленского была попыткой его запугать.
 
КиевВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ЗеленскийОлег СоскинВалерий Залужный
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала