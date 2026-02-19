https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867631773.html

На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому

На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому - 19.02.2026, ПРАЙМ

На Украине после встречи в Женеве забили тревогу из-за удара по Зеленскому

Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T06:41+0300

2026-02-19T06:41+0300

2026-02-19T06:41+0300

киев

великобритания

владимир зеленский

олег соскин

валерий залужный

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Обвинение посла Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в адрес Владимира Зеленского в провальном контрнаступлении 2023 года оказалось значительным ударом по главе киевского режима, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Это открытый, очень серьезный наезд на Зеленского, очень серьезный, уже с тяжелыми для Зеленского последствиями. <…> Вообще, нанесен колоссальный удар", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала после переговоров между Россией и Украиной в Женеве. Согласно словам политолога, Зеленский вступил в противоречие и с президентом США Дональдом Трампом, выразив недовольство необходимостью уступок перед Россией и не обратив внимания на требования американского лидера. "Это уже открытый конфликт", — заключил Соскин. Ранее Associated Press сообщило, что Залужный возложил ответственность на Зеленского за срыв контрнаступления 2023 года, утверждая, что на выполнение этих планов выделялось недостаточно ресурсов. Экс-главном также подчеркнул, что отношения с Зеленским ухудшились после начавшегося конфликта, вызванного разногласиями относительно стратегии обороны. Он добавил, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ обыскивали его по ложному предлогу, и рассказал, что такая акция со стороны Зеленского была попыткой его запугать.

киев

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, великобритания, владимир зеленский, олег соскин, валерий залужный