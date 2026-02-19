https://1prime.ru/20260219/zelenskiy-867644108.html
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве - 19.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве, пишет The Sun. | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве, пишет The Sun."Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как "несправедливый", и предупредил, что Украина никогда не "простит" США", — говорится в публикации.Накануне прошедшего в среду раунда переговоров Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы пойти на уступки нечестными.Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
