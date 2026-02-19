Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало переполох в Германии - 19.02.2026, ПРАЙМ
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало переполох в Германии
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало переполох в Германии - 19.02.2026, ПРАЙМ
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало переполох в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:06+0300
2026-02-19T17:06+0300
общество
мировая экономика
москва
украина
германия
владимир путин
борис джонсон
владимир зеленский
die welt
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения конфликта на Украине, назвав их чушью."В это можно поверить, иначе Зеленский вспоминал бы встречи в Стамбуле в 2022 году в историческом контексте. Он просто не должен был позволять НАТО блокировать мирные переговоры почти четыре года назад. Борис Джонсон лично присутствовал на них от имени альянса. Он не принес мира, а совсем наоборот. Теперь Зеленский должен осознать, что просчитался, и сейчас правила устанавливает Россия", — написал Franz O."Конечно, история для Украины — это мусор", — пожаловался Ulrich P."Зеленский раскрыл себя как оппортунист и марионетка!" — отметил Karl-Heinz S."Зеленский подчеркнул, что ему "не нужна историческая чепуха, чтобы положить конец этой войне". Все, что ему нужно, — это больше наших налогов", — подытожил Frank H.На прошлой неделе в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
москва
украина
германия
общество , мировая экономика, москва, украина, германия, владимир путин, борис джонсон, владимир зеленский, die welt, нато
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Die Welt, НАТО
17:06 19.02.2026
 

Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало переполох в Германии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения конфликта на Украине, назвав их чушью.
"В это можно поверить, иначе Зеленский вспоминал бы встречи в Стамбуле в 2022 году в историческом контексте. Он просто не должен был позволять НАТО блокировать мирные переговоры почти четыре года назад. Борис Джонсон лично присутствовал на них от имени альянса. Он не принес мира, а совсем наоборот. Теперь Зеленский должен осознать, что просчитался, и сейчас правила устанавливает Россия", — написал Franz O.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Мерц высказался о завершении конфликта на Украине
17:03
"Конечно, история для Украины — это мусор", — пожаловался Ulrich P.
"Зеленский раскрыл себя как оппортунист и марионетка!" — отметил Karl-Heinz S.
"Зеленский подчеркнул, что ему "не нужна историческая чепуха, чтобы положить конец этой войне". Все, что ему нужно, — это больше наших налогов", — подытожил Frank H.
На прошлой неделе в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.
Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали об истерике Зеленского в разгар переговоров в Женеве
17:02
 
ОбществоМировая экономикаМОСКВАУКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир ПутинБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийDie WeltНАТО
 
 
