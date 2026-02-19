Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой
Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой - 19.02.2026, ПРАЙМ
Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой
Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов... | 19.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В заявлении Марии Ознобихиной говорится, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам. Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с ведением клуба. "Это разные направления деятельности, и к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения", - сказал юрист. Представитель Блиновской подтвердил, что это разные проекты. По его словам, "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". "Никакого заработка там не было, и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет", - подчеркнул представитель должника. Суд отложил рассмотрение заявления финуправляющего о взыскании с Жуйковой более 833 тысяч рублей в конкурсную массу Блиновской на апрель. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
05:00 19.02.2026
 
Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой

Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Юлии Жуйковой

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В заявлении Марии Ознобихиной говорится, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам.
Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с ведением клуба. "Это разные направления деятельности, и к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения", - сказал юрист.
Представитель Блиновской подтвердил, что это разные проекты. По его словам, "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". "Никакого заработка там не было, и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет", - подчеркнул представитель должника.
Суд отложил рассмотрение заявления финуправляющего о взыскании с Жуйковой более 833 тысяч рублей в конкурсную массу Блиновской на апрель.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
 
