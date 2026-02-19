https://1prime.ru/20260219/zhujkova-867630545.html

Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой

Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой - 19.02.2026, ПРАЙМ

Финансовый управляющий Блиновской просит взыскать 833 тыс руб с Жуйковой

Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов... | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T05:00+0300

2026-02-19T05:00+0300

2026-02-19T05:00+0300

бизнес

финансы

общество

москва

елена блиновская

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867630545.jpg?1771466423

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы взыскать чуть более 833 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В заявлении Марии Ознобихиной говорится, что эти деньги были перечислены со счетов Блиновской в адрес Жуйковой, которая возглавляла компанию "Вега", входившую в схему дробления бизнеса Блиновской и занимавшуюся организацией трансформационной игры "Путь желаний". По мнению финуправляющего, переводы причинили вред кредиторам. Представитель Жуйковой заявил в суде, что "Вега" занималась продажей и организацией трансформационной игры, а все платежи Блиновской в адрес Жуйковой были связаны с ведением клуба. "Это разные направления деятельности, и к деятельности "Веги" клуб не имеет никакого отношения", - сказал юрист. Представитель Блиновской подтвердил, что это разные проекты. По его словам, "трансформационная игра была на "Веге", а Жуйковой деньги переводились на некоммерческий проект Blinovskaya Club, "где просто фанаты Елены Олеговны собирались и что-то обсуждали". "Никакого заработка там не было, и никакого отношения к дроблению бизнеса это не имеет", - подчеркнул представитель должника. Суд отложил рассмотрение заявления финуправляющего о взыскании с Жуйковой более 833 тысяч рублей в конкурсную массу Блиновской на апрель. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, общество , москва, елена блиновская