Золото дорожает на фоне ситуации вокруг Ирана
Золото дорожает на фоне ситуации вокруг Ирана
2026-02-19T18:03+0300
2026-02-19T18:03+0300
2026-02-19T18:20+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цены на золото растут на фоне ситуации вокруг Ирана, где наблюдается эскалация напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,31% - до 5 025,16 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,41% - до 77,912 доллара за унцию. Аналитики оценивают вероятность ударов США по Ирану. Телеканал CBS сообщал 18 февраля, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп еще не принял решение. Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку, Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана. Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. По их итогам глава МИД Ирана заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности. "Геополитические проблемы выходят на первый план, и поступают сообщения о том, что, если США предпримут военные действия против Ирана, это может продолжаться несколько недель", - сказал агентству Рейтер рыночный аналитик Nemo.money Джейми Датта (Jamie Dutta).
