"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке - 20.02.2026
"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке
"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке - 20.02.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, ряд рейсов будет выполнен на более вместительных... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T07:32+0300
2026-02-20T07:32+0300
бизнес
россия
москва
дальний восток
южно-сахалинск
аэрофлот
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, ряд рейсов будет выполнен на более вместительных самолетах, сообщил авиаперевозчик. "Двадцать шестого февраля авиакомпания запланировала дополнительный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск с обратным вылетом 27 февраля. 12 и 14 марта будут выполнены дополнительные рейсы из Москвы в Магадан... Кроме того, в конце февраля и в марте заменим типы воздушных судов на более вместительные на маршрутах между Москвой и Южно-Сахалинском/Магаданом/Хабаровском", - говорится в пресс-релизе. Благодаря замене воздушного судна "Аэрофлот" сможет перевозить на 84 пассажира больше каждый рейс - добавятся 76 дополнительных мест в классе "эконом", пять в классе "комфорт" и три в классе "бизнес". Суммарно на трех направлениях пассажирам будет доступно более 1,2 тысячи дополнительных кресел. "Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в России. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
москва
дальний восток
южно-сахалинск
бизнес, россия, москва, дальний восток, южно-сахалинск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, Южно-Сахалинск, Аэрофлот
07:32 20.02.2026
 
"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке

"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, ряд рейсов будет выполнен на более вместительных самолетах, сообщил авиаперевозчик.
"Двадцать шестого февраля авиакомпания запланировала дополнительный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск с обратным вылетом 27 февраля. 12 и 14 марта будут выполнены дополнительные рейсы из Москвы в Магадан... Кроме того, в конце февраля и в марте заменим типы воздушных судов на более вместительные на маршрутах между Москвой и Южно-Сахалинском/Магаданом/Хабаровском", - говорится в пресс-релизе.
Благодаря замене воздушного судна "Аэрофлот" сможет перевозить на 84 пассажира больше каждый рейс - добавятся 76 дополнительных мест в классе "эконом", пять в классе "комфорт" и три в классе "бизнес". Суммарно на трех направлениях пассажирам будет доступно более 1,2 тысячи дополнительных кресел.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в России. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
 
