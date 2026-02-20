https://1prime.ru/20260220/aeroflot-867660962.html

"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке

"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке - 20.02.2026

"Аэрофлот" запланировал дополнительные рейсы на Дальнем Востоке

Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, ряд рейсов будет выполнен на более вместительных... | 20.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала дополнительные рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, ряд рейсов будет выполнен на более вместительных самолетах, сообщил авиаперевозчик. "Двадцать шестого февраля авиакомпания запланировала дополнительный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск с обратным вылетом 27 февраля. 12 и 14 марта будут выполнены дополнительные рейсы из Москвы в Магадан... Кроме того, в конце февраля и в марте заменим типы воздушных судов на более вместительные на маршрутах между Москвой и Южно-Сахалинском/Магаданом/Хабаровском", - говорится в пресс-релизе. Благодаря замене воздушного судна "Аэрофлот" сможет перевозить на 84 пассажира больше каждый рейс - добавятся 76 дополнительных мест в классе "эконом", пять в классе "комфорт" и три в классе "бизнес". Суммарно на трех направлениях пассажирам будет доступно более 1,2 тысячи дополнительных кресел. "Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в России. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

