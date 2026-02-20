Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260220/aeroporty-867660811.html
2026-02-20T07:26+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация. "Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на идущий в московском регионе вторые сутки аномальный снегопад. В период с 00.00 по 06.00 МСК воздушные гавани обслужили 215 рейсов: 137 - на вылет, 78 - на прилет. "Уходов" самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении. Уточняется, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режим и оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.
07:26 20.02.2026
 
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на идущий в московском регионе вторые сутки аномальный снегопад. В период с 00.00 по 06.00 МСК воздушные гавани обслужили 215 рейсов: 137 - на вылет, 78 - на прилет. "Уходов" самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режим и оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.
 
