Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов

Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов

2026-02-20T07:26+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Аэропорты Москвы ночью обслужили 215 рейсов за 6 часов и продолжают принимать и отправлять воздушные судна, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация. "Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на идущий в московском регионе вторые сутки аномальный снегопад. В период с 00.00 по 06.00 МСК воздушные гавани обслужили 215 рейсов: 137 - на вылет, 78 - на прилет. "Уходов" самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении. Уточняется, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режим и оснащены необходимыми средствами для борьбы с последствиями непогоды.

2026

бизнес, москва, внуково, домодедово, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково