https://1prime.ru/20260220/aes-867658364.html

Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил глава станции

Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил глава станции - 20.02.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил глава станции

Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T03:30+0300

2026-02-20T03:30+0300

2026-02-20T03:38+0300

энергетика

промышленность

запорожская аэс

ростехнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867658364.jpg?1771547911

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук. "К тому моменту, когда срок эксплуатации энергоблоков будет подходить к концу и они перейдут в эксплуатацию в режиме "снятия с эксплуатации" – это следующий режим после эксплуатации, я думаю, что нашей наукой и инженерами будут разработаны новые типы реакторов, которые, вполне возможно, будут применяться на Запорожской АЭС", - сказал Черничук. Примером модернизации станции является строительство Курской АЭС-2, где успешно реализуется новый проект с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, отметил он. "Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20-30, может больше, лет", - сказал Черничук. В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию блока №1 на последующие 10 лет. Все остальные блоки станции должны пройти лицензирование до 2028 года. Реализуемый на Курской АЭС -2 проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, запорожская аэс, ростехнадзор