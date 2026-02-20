Российский рынок акций незначительно растет днем пятницы

https://1prime.ru/20260220/analitiki-867671231.html

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы небольшой рост, инвесторы предпочитают не рисковать перед длинными выходными, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск рос на 0,23% до 2 779,2 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,28%, до 71,46 доллара за баррель. "В пятницу, 20 февраля, к середине дня российский рынок акций в основном показывает неуверенную динамику в отсутствие сильных драйверов и новых идей. Инвесторы предпочитают не особо рисковать перед длинными выходными", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "На рынке акций внимание инвесторов, похоже, поглощено геополитической повесткой. Индекс Мосбиржи зажат в узком диапазоне между психологическим сопротивлением на уровне 2 800 пунктов и поддержкой в области 2 750 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее (около 2 749 пунктов)", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Инвесторы не спешат реагировать и учитывать в котировках цены на нефть и позитивные корпоративные результаты, добавил он. С начала недели нефть марки Brent подорожала примерно на 5,55% и торгуется выше 71 доллара за баррель. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "В лидеры роста вышли акции банка ВТБ. Они поднялись на 2,64% на информации об условиях обмена привилегированных акций на обыкновенные, который может состояться в мае этого года. Конвертацию предложено осуществить по схеме "номинал к рынку", где за "рынок" будет взята средневзвешенная рыночная стоимость обыкновенной акции за 2025 года, составившая 82,67 рубля. Доля государства в капитале ВТБ после конвертации увеличится с 50,1% до 74,45%", - отметил Калачев. Также в лидерах роста - "Новатэка" (+2,12%), ТМК (+2,05%), банка "Санкт-Петербург" (+1,58%) и ТГК-1 (+1,23%). "Акции "Новатэка" поддержала новость о переговорах по использованию технологий для производства СПГ на Аляске и подписании конфиденциального соглашения о разработке в этом штате месторождения газа с американским инвестором", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Соллерса" (-1,76%), "Вуш Холдинга" (-0,96%), "Башнефти" (-0,73%) и "Русснефти" (-0,68%). ПРОГНОЗЫ "В среднесрочной перспективе геополитическая повестка может все меньше влиять на динамику рынка и текущие котировки могут дисконтировать в той или иной степени неблагоприятные сценарии, в то время как позитивная переоценка на рынке акций может произойти со временем на фоне более низких процентных ставок, сильной корпоративной отчетности и ожидаемых по второму кварталу года дивидендов", - прогнозирует Дудников. Чернов ожидает индекс Мосбиржи к концу основной торговой сессии в диапазоне в диапазоне 2 750-2 800 пунктов. "Закрытие дневной сессии по индексу Мосбиржи можно ожидать в диапазоне от плюс 0,5% до минус 0,5%", - заключил Калачев.

рынок, торги, акции, аляска, владимир чернов, мосбиржа, втб, новатэк