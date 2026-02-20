https://1prime.ru/20260220/atr--867665919.html

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились, при этом южнокорейский KOSPI продемонстрировал рост более чем на 2% и обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,1% относительно предыдущего закрытия, до 26 413,35 пункта, Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,05%, до 9 081,4 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 1,12%, до 56 825,7 пункта. При этом в ходе торгов южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 5 809,91 пункта, а по их итогам подскочил на 2,31%, до 5 808,53 пункта. В пятницу в связи с праздничными днями торги в Китае не проводились. По итогам торгов прошлой пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта. Инвесторы оценивали макростатистику. Так, годовая инфляция Японии в январе составила 1,5% после 2,1% по итогам прошлого года. Это значение стало самым низким с марта 2022 года - тогда годовая инфляция составляла 1,2%. Кроме того, по предварительной оценке, в феврале композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии поднялся до 53,8 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали значение на уровне 52,5 пункта. Аналогичный показатель в Австралии, по предварительной оценке, опустился до 52 пунктов в феврале с 55,7 пункта в январе, прогноз составлял 55,6 пункта. Кроме того, в четверг основные фондовые индексы Уолл-стрит уменьшились, в том числе промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,54%, а технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, сократился на 0,31%.

