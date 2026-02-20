https://1prime.ru/20260220/baykal-867677407.html

Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая

ИРКУТСК, 20 фев – ПРАЙМ. Среди погибших на Байкале туристов - семья из КНР - супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и 4 туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", - сообщил Кобзев в своем Telegram-канале. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.

