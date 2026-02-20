https://1prime.ru/20260220/baykal-867677407.html
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая - 20.02.2026, ПРАЙМ
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая
Среди погибших на Байкале туристов - семья из КНР - супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы, | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T17:57+0300
2026-02-20T17:57+0300
2026-02-20T17:57+0300
происшествия
бизнес
россия
китай
байкал
иркутская область
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867677246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_87564ccbc6448d239656359def01b618.jpg
ИРКУТСК, 20 фев – ПРАЙМ. Среди погибших на Байкале туристов - семья из КНР - супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и 4 туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", - сообщил Кобзев в своем Telegram-канале. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
https://1prime.ru/20260220/rst-867672865.html
китай
байкал
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867677246_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_7e49baa9433279be521ace94369a0aed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, байкал, иркутская область, уаз
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Байкал, Иркутская область, УАЗ
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая
Кобзев: среди погибших на Байкале туристов была супружеская пара из КНР