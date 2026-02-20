Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая - 20.02.2026, ПРАЙМ
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая
происшествия
бизнес
россия
китай
байкал
иркутская область
уаз
ИРКУТСК, 20 фев – ПРАЙМ. Среди погибших на Байкале туристов - семья из КНР - супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "На данный момент установлены личности пяти человек, водитель - 44-летний местный житель и 4 туриста (один выживший): семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", - сообщил Кобзев в своем Telegram-канале. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
китай
байкал
иркутская область
бизнес, россия, китай, байкал, иркутская область, уаз
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Байкал, Иркутская область, УАЗ
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая

В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале
16:04
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале
