https://1prime.ru/20260220/buenos-ajres-867657227.html

В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против политики властей

В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против политики властей - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против политики властей

Полиция разогнала протестующих против политики властей в центре Буэнос-Айреса, задержаны 11 человек, сообщил телеканал TN. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T01:50+0300

2026-02-20T01:50+0300

2026-02-20T01:50+0300

экономика

мировая экономика

общество

буэнос-айрес

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867657227.jpg?1771541439

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - ПРАЙМ. Полиция разогнала протестующих против политики властей в центре Буэнос-Айреса, задержаны 11 человек, сообщил телеканал TN. "По крайней мере 11 человек задержаны. Были применены резиновые пули и газ", - отметил телеканал. Несколько тысяч человек собрались днём перед зданием парламента на очередную акцию протеста против трудовой реформы властей Аргентины. Спустя несколько часов большинство манифестантов разошлось. В какой-то момент между полицией и остававшимся на площади протестующими начались столкновения. Правоохранители, применив спецтехнику, разогнали манифестантов. В четверг депутаты Аргентины рассматривают трудовую реформу, внесенную в парламент президентом Хавьером Милеем. Законопроект вызвал большую общественную дискуссию и критику со стороны профсоюзов, которые в четверг проводят всеобщую забастовку. Неделю назад при рассмотрении реформы сенатом у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса также собралась многотысячная акция протеста, которая закончилась столкновениями с полицией. Правоохранители с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль тогда разогнали манифестантов. Трудовая реформа предусматривает пересмотр систем выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.

буэнос-айрес

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , буэнос-айрес, аргентина