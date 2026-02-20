Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
УЛАН-УДЭ, 20 фев - ПРАЙМ. Начальник отдела племенных ресурсов государственной племенной службы Бурятии получил 11 лет колонии за 12 фактов взяток на общую сумму 3,7 миллиона рублей, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, приговор вынесен в отношении начальника отдела племенных ресурсов государственного казенного учреждения "Государственная племенная служба Республики Бурятия". "Судом мужчина признан виновным в совершении 12 взяток, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 4 миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере племенной работы в государственных и муниципальных учреждениях на срок пять лет. Также конфискован эквивалент взяток в размере 3,7 миллиона рублей и ноутбук, использовавшийся в качестве орудия преступления", - говорится в сообщении. Установлено, что в период с 2019 по 2023 годы обвиняемый требовал от различных сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им племенные свидетельства, необходимые для продажи племенного скота. По разработанной им преступной схеме руководители племенных хозяйств заключали фиктивные договоры с подконтрольной обвиняемому фирмой и под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота регулярно передавали ему вознаграждение. Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов данных организаций и выдачу им племенных свидетельств.
04:37 20.02.2026
 
В Бурятии чиновник получил 11 лет колонии за 12 фактов взяток

В Бурятии начальник отдела племенных ресурсов получил 11 лет колонии за 12 фактов взяток

УЛАН-УДЭ, 20 фев - ПРАЙМ. Начальник отдела племенных ресурсов государственной племенной службы Бурятии получил 11 лет колонии за 12 фактов взяток на общую сумму 3,7 миллиона рублей, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, приговор вынесен в отношении начальника отдела племенных ресурсов государственного казенного учреждения "Государственная племенная служба Республики Бурятия".
"Судом мужчина признан виновным в совершении 12 взяток, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 4 миллионов рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере племенной работы в государственных и муниципальных учреждениях на срок пять лет. Также конфискован эквивалент взяток в размере 3,7 миллиона рублей и ноутбук, использовавшийся в качестве орудия преступления", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с 2019 по 2023 годы обвиняемый требовал от различных сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им племенные свидетельства, необходимые для продажи племенного скота. По разработанной им преступной схеме руководители племенных хозяйств заключали фиктивные договоры с подконтрольной обвиняемому фирмой и под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота регулярно передавали ему вознаграждение. Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов данных организаций и выдачу им племенных свидетельств.
 
