Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов."Мы подвели предварительные итоги прошло года, объем несырьевого неэнергетического экспорта… 156,8 миллиарда долларов ориентировочно… Это на 5% выше плана", - сказал Чекушов на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.Он добавил, что по итогам минувшего года рост в несырьевом неэнергетическом экспорте России продемонстрировали почти все отрасли промышленности. Так, например, экспорт продукции машиностроения увеличился примерно на 27%. Показали экспортный рост и металлургия, и лесопромышленный комплекс.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мы подвели предварительные итоги прошло года, объем несырьевого неэнергетического экспорта… 156,8 миллиарда долларов ориентировочно… Это на 5% выше плана", - сказал Чекушов на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.
Он добавил, что по итогам минувшего года рост в несырьевом неэнергетическом экспорте России продемонстрировали почти все отрасли промышленности. Так, например, экспорт продукции машиностроения увеличился примерно на 27%. Показали экспортный рост и металлургия, и лесопромышленный комплекс.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
