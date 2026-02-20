Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/chekushov-867664227.html
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта - 20.02.2026, ПРАЙМ
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта
Объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана, заявил статс-секретарь - замглавы | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T10:47+0300
2026-02-20T11:17+0300
экономика
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов."Мы подвели предварительные итоги прошло года, объем несырьевого неэнергетического экспорта… 156,8 миллиарда долларов ориентировочно… Это на 5% выше плана", - сказал Чекушов на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.Он добавил, что по итогам минувшего года рост в несырьевом неэнергетическом экспорте России продемонстрировали почти все отрасли промышленности. Так, например, экспорт продукции машиностроения увеличился примерно на 27%. Показали экспортный рост и металлургия, и лесопромышленный комплекс.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
https://1prime.ru/20260217/minpromtorg-867581577.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
10:47 20.02.2026 (обновлено: 11:17 20.02.2026)
 
Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта

Чекушов: объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 5%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мы подвели предварительные итоги прошло года, объем несырьевого неэнергетического экспорта… 156,8 миллиарда долларов ориентировочно… Это на 5% выше плана", - сказал Чекушов на международном форуме "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.
Он добавил, что по итогам минувшего года рост в несырьевом неэнергетическом экспорте России продемонстрировали почти все отрасли промышленности. Так, например, экспорт продукции машиностроения увеличился примерно на 27%. Показали экспортный рост и металлургия, и лесопромышленный комплекс.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
Танкеры в море - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Минпромторг запустит новую программу льготного лизинга для судостроения
17 февраля, 18:15
 
ЭкономикаРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала