На Байкале нашли тела семи погибших при падении УАЗ под лед
На Байкале нашли тела семи погибших при падении УАЗ под лед
2026-02-20T18:43+0300
ИРКУТСК, 20 фев - ПРАЙМ. На Байкале, где УАЗ с туристами ушел под лед, тела семи погибших обнаружены с помощью подводной камеры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов. На данный момент установлены личности пяти человек, в их числе выживший турист. "Тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Спасатели продолжают работать в точке провала", - сообщил Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что находится во взаимодействии с МИД и Генеральным консульством КНР в Иркутске. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
