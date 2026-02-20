https://1prime.ru/20260220/chp-867679067.html

На Байкале нашли тела семи погибших при падении УАЗ под лед

ИРКУТСК, 20 фев - ПРАЙМ. На Байкале, где УАЗ с туристами ушел под лед, тела семи погибших обнаружены с помощью подводной камеры, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов. На данный момент установлены личности пяти человек, в их числе выживший турист. "Тела погибших удалось увидеть с помощью подводной камеры. Спасатели продолжают работать в точке провала", - сообщил Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что находится во взаимодействии с МИД и Генеральным консульством КНР в Иркутске. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

