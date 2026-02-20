https://1prime.ru/20260220/chp-867682377.html

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества

Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T21:15+0300

2026-02-20T21:15+0300

2026-02-20T21:15+0300

общество

россия

краснодарский край

краснодар

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_0:45:1395:829_1920x0_80_0_0_844219bd020234b5312fe5fd4b64baf7.jpg

КРАСНОДАР, 20 фев – ПРАЙМ. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250820/rossiya-861000595.html

краснодарский край

краснодар

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, краснодарский край, краснодар, рф