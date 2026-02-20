https://1prime.ru/20260220/chp-867682377.html
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества
КРАСНОДАР, 20 фев – ПРАЙМ. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.
