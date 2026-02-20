Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/chp-867682377.html
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества
Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:15+0300
2026-02-20T21:15+0300
общество
россия
краснодарский край
краснодар
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_0:45:1395:829_1920x0_80_0_0_844219bd020234b5312fe5fd4b64baf7.jpg
КРАСНОДАР, 20 фев – ПРАЙМ. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250820/rossiya-861000595.html
краснодарский край
краснодар
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_113:0:1280:875_1920x0_80_0_0_eb73ebd62438b4da604d6e24a3ac955f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, краснодарский край, краснодар, рф
Общество , РОССИЯ, Краснодарский край, КРАСНОДАР, РФ
21:15 20.02.2026
 
В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества

В Краснодарском крае арестовали главу департамента по делам казачества Тарарыкина

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Человек в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 20 фев – ПРАЙМ. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.
Суд, правосудие
Экс-главу миннаца Ставрополья осудили за хищение 130 миллионов рублей
20 августа 2025, 19:17
 
ОбществоРОССИЯКраснодарский крайКРАСНОДАРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала