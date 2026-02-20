https://1prime.ru/20260220/chp-867682646.html

В Белгородской области один мирный житель погиб при атаке дрона

В Белгородской области один мирный житель погиб при атаке дрона - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Белгородской области один мирный житель погиб при атаке дрона

Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T21:24+0300

2026-02-20T21:24+0300

2026-02-20T21:24+0300

общество

белгородская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате атак со стороны ВСУ погиб один мирный житель, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения. В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в канале на платформе Max. Он отметил, что от удара второго дрона пострадали три человека, двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения, сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. "Второй дрон ударил по автомобилю — пострадал мужчина. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.

https://1prime.ru/20260219/vsu-867646993.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгородская область, всу