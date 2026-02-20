https://1prime.ru/20260220/chp-867682646.html
В Белгородской области один мирный житель погиб при атаке дрона
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Один мирный житель погиб, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате атак со стороны ВСУ погиб один мирный житель, пять человек, включая бойца подразделения "Орлан", получили ранения. В селе Почаево Грайворонского округа беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Гладков в канале на платформе Max. Он отметил, что от удара второго дрона пострадали три человека, двоих мужчин и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ, третий пострадавший дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Кроме того, в селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения, сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. "Второй дрон ударил по автомобилю — пострадал мужчина. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.
