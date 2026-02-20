https://1prime.ru/20260220/domodedovo-867667000.html

ВС истребовал дело Каменщика о передаче Домодедово государству

ВС истребовал дело Каменщика о передаче Домодедово государству

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России, который изучает кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о передаче по иску Генпрокуратуры аэропорта в собственность государства, истребовал дело из суда первой инстанции, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.В них уточняется, что соответствующее обращение было направлено 19 февраля судьей ВС РФ Владимиром Поповым.Ранее высшая судебная инстанция по ходатайству Каменщика восстановила ему пропущенный срок на обжалование этих судебных актов. По закону кассационная жалоба подается в ВС РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по делу. В данном случае последним актом было постановление арбитражного суда Московского округа, вынесенное 26 ноября и изготовленное 28 ноября.Свою первую кассацию в ВС РФ Каменщик подал 23 января, но ее суд возвратил. Причины не сообщались, так как дело слушается в закрытом режиме и судебные акты не публикуются. Вторая кассация Каменщика вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока поступила в суд 5 февраля. Суд ходатайство удовлетворил. Решение по жалобе выносится, как правило, в течение двух-трех месяцев.Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".

